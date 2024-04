TJMS inaugura 1º lar de meninas com deficiência da capital

A doação de recursos da Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa) possibilitou a inauguração, na última semana, da Casa de Helena, mantida pela Associação Pestalozzi de Campo Grande, que abrigará meninas com deficiência que foram retiradas de seu convívio familiar por algum motivo judicial. O local servirá como ponto de apoio do Sistema Único de Assistência Social, sendo uma residência inclusiva especialmente para acolher meninas.

O Lar Inclusivo - Casa de Helena contará com 24 horas de amor e cuidado e foi planejada para proporcionar mais autonomia e conforto para as meninas residentes. Com equipamentos modernos, convívio e alegria de viver.

A casa é um sonho antigo da Associação Pestalozzi de Campo Grande que começou a se concretizar em 2022 com a doação de R$ 1.850.000,00 de penas pecuniárias da Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa/TJMS), vinculada à 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande, para a construção do local que irá operar com a capacidade máxima permitida por lei, de 10 moradoras.

A solenidade de inauguração ocorreu no dia 27 de março e contou com a presença do juiz titular da 2ª VEP, Albino Coimbra Neto.

Casa de Helena – A residência inclusiva, com mais de 300m², encanta pelo seu projeto arquitetônico e mobiliário de primeira linha. Está localizada na região do Monte Castelo, em terreno doado à Pestalozzi pelo Município de Campo Grande.

O nome é uma homenagem a Helena Antipoff, psicóloga russa que em 1929 mudou-se para o Brasil, a convite do Governo de Minas Gerais, e lá implantou a Fazendo do Rosário, utilizando-se da filosofia de Johann Heinrich Pestalozzi, patrono maior da Associação Pestalozzi, para o trabalho com crianças, ditas à época, excepcionais, dando início assim ao Movimento Pestalozziano no país, hoje uma grande rede formada por entidades que se dedicam à causa de pessoas com deficiência.

Todos os anos, a Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa), vinculada à 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande, destina o montante arrecadado com as penas pecuniárias a projetos de instituições assistenciais de Campo Grande. Em 2022, foram 14 projetos contemplados, num total de R$ 4,2 milhões de recursos investidos. O projeto mais vultoso de 2022 foi a Casa de Helena da Associação Pestalozzi de Campo Grande.