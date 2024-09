TJMS incentiva práticas sustentáveis e cria Alameda dos Ipês

Divulgação

No dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore. A data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância dessa grande riqueza natural, e foi escolhida por estar próxima ao início da Primavera, que começa no dia 22 de setembro.

Nesta sexta-feira, 20 de setembro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou algumas ações em comemoração ao Dia da Árvore que fazem parte da campanha Justiça Consciente com o objetivo de esclarecer magistrados, servidores e colaboradores sobre temas fundamentais relacionados à sustentabilidade, acessibilidade e inclusão. Como parte das ações, o presidente do TJ, Des. Sérgio Fernandes Martins, inaugurou a ‘Alameda dos Ipês’, em frente ao Gabinete dos Desembargadores, sede do TJMS. Além disso, foram distribuídas mudas de árvores típicas do cerrado aos servidores, tanto no prédio do TJMS, quanto no Centro Integrado de Justiça (Cijus), localizado no centro da cidade.

A Alameda dos Ipês é um caminho que complementa a faixa de pedestres elevada diante do Gabinete dos Desembargadores. A longo do canteiro foram plantados 45 ipês e agora ganha um destaque especial com um pequeno monumento de referência, para lembrar as pessoas que circulam por lá sobre a importância da árvore para o meio ambiente. A proposição da Alameda foi da servidora Elisângela Pazeto Puks, que acompanhou o presidente na inauguração.

O presidente do TJMS tem propagado ações que prezam pela sustentabilidade do meio ambiente, incentivando práticas ecológicas na cultura organizacional da instituição. Nas comarcas do interior do Estado, por exemplo, o Des. Sérgio Fernandes Martins tem realizado o plantio de mudas de árvores durante os Gabinetes de Integração.

Outra ação importante foi o lançamento este ano do projeto ‘Desafio Sustentável’ pela Coordenadoria de Gestão Sustentável e Acessibilidade do TJMS (https://tjmss.sharepoint.com/sites/desafiosustentavel).

Propósitos – Cabe destacar que as árvores trazem inúmeras vantagens e benefícios. Fornecem alimentos, matérias primas, protegem o solo, garantem a água e a sobrevivência de inúmeras espécies, além do equilíbrio de ecossistemas.

Vários estudos demonstraram que a presença de árvores em ambientes urbanos pode melhorar a saúde mental ao reduzir o estresse — viver em áreas com mais espaço verde está correlacionado a níveis mais baixos do hormônio do estresse, o cortisol. Além disso, árvores e espaços verdes estão ligados a menos pensamentos negativos, sintomas de depressão, melhor humor e maior satisfação com a vida.

Assim como todas as plantas, as árvores possuem papel essencial na produção de oxigênio. Por meio da fotossíntese, vegetais, algas e algumas bactérias são capazes de transformar a energia luminosa em energia química e fixar o carbono em compostos orgânicos. Durante esse processo, oxigênio é liberado para o meio.

As árvores também são condicionadores de ar perfeitos. Com suas folhas, fornecem sombra, protegem contra a radiação ultravioleta e refrescam o ambiente. Uma faia evapora de 400 a 500 litros de água por dia por suas folhas, resfriando o ambiente de 3ºC a 6ºC.

Por estas e outras razões é fundamental que as árvores sejam preservadas e que campanhas de reflorestamento e educação ambiental sejam incentivadas. Proteger o meio ambiente é papel de toda a sociedade e é fundamental que cada um faça sua parte para que as próximas gerações consigam viver em harmonia.