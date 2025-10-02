Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 13:43

TJMS lança campanha #InfânciaSeguraNaInternet

Da redação

Publicado em 02/10/2025 às 10:42

Divulgação/ TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul lança nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, a campanha #InfânciaSeguraNaInternet, uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e da Juventude em parceria com a Secretaria de Comunicação. A ação será veiculada semanalmente nas redes sociais do TJMS, com a publicação de carrosséis informativos todas as quintas-feiras.

Ao todo, serão oito carrosséis, cada um composto por três imagens, abordando temas atuais e essenciais para a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital. Os conteúdos foram organizados em torno de tópicos como: Crianças nas redes sociais; Tempo de Tela e Saúde; Privacidade e Exposição; Responsabilidade Coletiva; Fake News e Desinformação; Exposição de Dados; Violência na Internet; e Educação Digital.

Com linguagem acessível e visual atrativo, a campanha busca conscientizar pais, responsáveis, educadores e toda a sociedade sobre os riscos e cuidados necessários no uso da internet por crianças e adolescentes.

A Coordenadoria da Infância destaca que a proposta da campanha é reforçar a responsabilidade coletiva na construção de um espaço digital mais seguro, estimulando práticas de educação digital e de prevenção contra os perigos da rede.

Denuncie – Em situações de suspeita ou confirmação de violações de direitos de crianças e adolescentes, qualquer pessoa pode denunciar de forma gratuita e anônima por meio do Disque 100, canal nacional de proteção aos direitos humanos.

Os conteúdos da campanha podem ser acompanhados semanalmente no perfil oficial do TJMS no Instagram: @tjmsoficial.

2
Entre em nosso grupo