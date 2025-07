TJMS lança nova página da Infância e Juventude

Reprodução

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou a nova página da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), totalmente reformulada para oferecer uma experiência mais acessível, interativa e eficiente ao público. A iniciativa busca aprimorar o atendimento a crianças, adolescentes, famílias, conselhos tutelares e profissionais da rede de proteção, por meio de um ambiente digital moderno e funcional.



Desenvolvida pela equipe de Tecnologia da Informação do TJMS, a nova plataforma apresenta layout intuitivo, recursos interativos, ferramentas de busca e organização temática de conteúdos, facilitando o acesso a documentos, normativos, materiais educativos, notícias e informações sobre eventos e convênios.



Um dos principais destaques da nova página é a integração da assistente virtual “Tejotinha”, tecnologia baseada em inteligência artificial que presta atendimento automatizado e contínuo, 24 horas por dia. Com linguagem acessível e foco na humanização do serviço, o Tejotinha foi pensado especialmente para o público infantojuvenil e suas famílias, orientando os usuários de forma prática e direcionando-os às seções adequadas conforme suas dúvidas. A adoção desse recurso coloca o TJMS na vanguarda da transformação digital no Judiciário, promovendo agilidade e acolhimento no acesso a informações sensíveis relacionadas à infância e juventude.



A nova página da CIJ está disponível no portal institucional do TJMS, com acesso direto à assistente virtual, aos documentos normativos, notícias, agenda e conteúdos voltados ao fortalecimento da rede de proteção infantojuvenil

