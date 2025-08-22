Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 10:36

Aniversário de Campo Grande

TJMS não terá expediente na próxima segunda e terça-feira

Entretanto, as demais comarcas do Estado funcionarão normalmente

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 07:21

Reprodução/TJMS

O expediente no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) será interrompido nos próximos dias 25 e 26 de agosto devido ao ferido do aniversário de Campo Grande. Entretanto, as demais comarcas do Estado funcionarão normalmente.

Segundo o TJMS, em 1º grau como em 2º grau de jurisdição, o plantão judiciário na capital terá início às 19 horas desta sexta-feira (22) e terminará às 12 horas do dia 27.

Ainda de acordo com o Tribunal, as equipes compostas por magistrados, analistas e oficiais de Justiça estarão à disposição na sede do Tribunal de Justiça e no Fórum de Campo Grande para prestar atendimento à população nos casos urgentes.

O Poder Judiciário informa que o plantão judiciário será responsável pela análise de medidas urgentes que requeiram ações imediatas. Para que as ações sejam iniciadas durante o período excepcional do plantão, o ato que motivou a solicitação deve ter ocorrido dentro deste intervalo. Com isso, os pedidos que poderiam ter sido feitos em dias úteis não serão apreciados.

