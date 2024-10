TJMS participa da 8ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está presente na 8ª edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito (Expojud), que ocorre até esta quinta-feira, 17 de outubro, em Brasília. O objetivo da equipe é apresentar as iniciativas inovadoras implementadas pelo tribunal, em especial na atual administração, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Dentre as iniciativas destacadas, está o e-Mandados, um aplicativo que permite o envio de ordens judiciais diretamente aos oficiais de justiça, que podem utilizar impressoras térmicas para facilitar o cumprimento das ordens. Outra inovação é a Comunicação Criminal por Robôs, que otimiza a extração de dados processuais e a inclusão de informações nos sistemas da Justiça Eleitoral, Polícia Federal e Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, aliviando os servidores de tarefas repetitivas. O TJMS também introduziu uma funcionalidade no sistema Sapre/Conta Única que possibilita o pagamento em lote de Requisições de Obrigação de Pequeno Valor (ROPVs).

Além disso, foi desenvolvido o App TJMS Mobile, que reúne serviços do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e oferece funcionalidades como consulta de processos e pedido de certidões, disponível para Android e iOS. O programa Restitua permite que usuários busquem valores não levantados utilizando CPF ou CNPJ, enquanto o sistema de Pedido de Medicamentos facilita a solicitação de medicamentos não atendidos pelo SUS, colaborando na resolução de conflitos. A plataforma ConectaJus Mulher concentra informações e recursos para mulheres em situação de violência, e o sistema de Medidas Protetivas Online permite a solicitação de medidas protetivas de forma rápida e segura, acessível de qualquer dispositivo.

O congresso, que se desdobrará em duas etapas, começou nesta terça-feira, 15 de outubro, com treinamentos técnicos conduzidos por especialistas reconhecidos, preparando os participantes para as tecnologias e metodologias que moldarão o futuro da Justiça. A programação inclui palestras, painéis e exposições em múltiplos palcos, abordando temas de inovação, tecnologia, gestão e empreendedorismo no contexto do Judiciário.

Em sua participação, o desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, diretor-geral da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), afirmou: “Estamos aqui para compartilhar as inovações que implementamos no TJMS, mostrando como a tecnologia pode facilitar o acesso à justiça e melhorar a eficiência dos nossos serviços. O Expojud é uma excelente oportunidade para aprendermos e trocarmos experiências com outros tribunais e especialistas.”

A comitiva do TJMS é composta também pelo juiz-auxiliar da presidência do TJMS, Renato Antonio de Liberali, pela juíza Kelly Gaspar Duarte, coordenadora pedagógica da Ejud-MS, pela juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine, coordenadora de projetos do Ejud-MS, pela diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), Liriane Aparecida da Silva Nogueira, e mais servidores da STI.

O TJMS reafirma seu compromisso com a inovação e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade, buscando sempre soluções que possam facilitar o acesso à Justiça e promover a cidadania.