14 de Agosto de 2025 • 16:47

Geral

TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

O curso tem carga horária total de 40 horas

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 15:32

Arquivo

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude e da Escola Judicial do Estado (Ejud-MS), iniciou em agosto o Curso de Preparação à Adoção “Nasce uma Família”. Voltado a habilitar futuros adotantes, o curso é realizado no formato EaD e oferece orientação sobre os procedimentos, aspectos jurídicos, emocionais e sociais do processo de adoção.

Com duração de dois meses e carga horária de 40 horas, a primeira edição reuniu participantes em quatro turmas, totalizando 200 vagas. O encerramento está previsto para o final de setembro. Logo em seguida, outras 200 vagas serão disponibilizadas.

O curso atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e busca garantir uma adoção responsável, acolhedora e consciente, fortalecendo o compromisso dos participantes com a paternidade e maternidade responsáveis.

