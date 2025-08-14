TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

Arquivo

Com duração de dois meses e carga horária de 40 horas, a primeira edição reuniu participantes em quatro turmas, totalizando 200 vagas. O encerramento está previsto para o final de setembro. Logo em seguida, outras 200 vagas serão disponibilizadas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude e da Escola Judicial do Estado (Ejud-MS), iniciou em agosto o Curso de Preparação à Adoção “Nasce uma Família”. Voltado a habilitar futuros adotantes, o curso é realizado no formato EaD e oferece orientação sobre os procedimentos, aspectos jurídicos, emocionais e sociais do processo de adoção.

O curso atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e busca garantir uma adoção responsável, acolhedora e consciente, fortalecendo o compromisso dos participantes com a paternidade e maternidade responsáveis.

