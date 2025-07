TJMS resolve mais da metade dos acidentes sem vítimas no 1º semestre

Secretaria de Comunicação TJMS

O número de acidentes de trânsito em Campo Grande segue crescendo. Em 2024, foram registrados 12.760 sinistros — quase 3.500 a mais que em 2020. Em 2025, somente no primeiro semestre, já são 5.282 ocorrências, com média superior a mil por mês, segundo dados da Polícia Militar de Trânsito. Os números não incluem os atendimentos da Polícia Rodoviária Federal.

Diante desse cenário, a atuação da 9ª Vara do Juizado Especial de Trânsito, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), tem sido fundamental para garantir soluções rápidas, gratuitas e eficazes. Entre janeiro e junho deste ano, as equipes móveis do Juizado realizaram 2.367 atendimentos e fecharam 2.270 acordos — índice de 95,8% de conciliações bem-sucedidas.