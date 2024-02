TJMS tem 463 processos em pauta nesta semana

TJMS

Na próxima semana, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul possui oito sessões de julgamento pelos órgãos colegiados. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, 463 processos estão pautados para serem analisados pelas câmaras e seções do TJMS. As pautas completas de julgamento estão disponíveis para consulta no link https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta.

Os operadores do Direito que desejarem realizar sustentação oral deverão requerê-la por e-mail até 24 horas antes do início da sessão de julgamento, considerados para essa finalidade apenas os dias úteis, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento. Válido ressaltar que só aos advogados com domicílio profissional fora de Campo Grande é permitido realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico disponível.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, no ícone Plenários Virtuais (https://www5.tjms.jus.br/institucional/plenarios-virtuais.php), permitindo a completa interação entre os magistrados e os demais operadores do Direito, assim como as partes, para realização dos julgamentos.

Confira a relação de e-mails para solicitação de sustentação das sessões dos colegiados que reúnem-se na próxima semana:

Dia 19 de fevereiro

3ª Seção Cível, às 14 horas: 3seccivsust.oral@tjms.jus.br

Dia 20 de fevereiro

1ª Câmara Cível, às 14 horas: 1civsust.oral@tjms.jus.br

4ª Câmara Cível, às 14 horas: 4civsust.oral@tjms.jus.br



Dia 21 de fevereiro

Órgão Especial, às 14 horas: orgespecialsust.oral@tjms.jus.br

Dia 22 de fevereiro

Seção Especial Cível, às 9 horas: secespcivsust.oral@tjms.jus.br

1ª Câmara Criminal, às 14 horas: 1crimsust.oral@tjms.jus.br

3ª Câmara Criminal, às 14 horas: 3crimsust.oral@tjms.jus.br

5ª Câmara Cível, às 14 horas: 5civsust.oral@tjms.jus.br