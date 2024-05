Tony Ramos deixa UTI e apresenta melhora progressiva

Ator está se recuperando / Foto: Reprodução/TV Globo / Mais Novela

O ator Tony Ramos, 75 anos, recebeu alta, no sábado, 18, do Centro de Terapia Intensiva, segundo boletim divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele se recupera agora na Unidade Semi-intensiva.

O boletim diz que o ator está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, no dia 16/5. O paciente recebeu alta do CTI, encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro", disse a unidade hospitalar.

Tony Ramos foi conduzido ao hospital na manhã de quinta-feira, 16, quando começou a passar mal. Imediatamente, a equipe do médico Paulo Niemeyer o submeteu a um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural.

*Com informações da Agência Brasil.