Trabalhador rural é picado por jararaca na região da Nhecolândia

Atendimento do Corpo de Bombeiros em área de difícil acesso / Divulgação Corpo de Bombeiros

Um trabalhador rural, de 34 anos, foi socorrido pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros, na manhã de segunda-feira, 19, após ser picado por uma cobra jararaca, conhecida popularmente como “boca de sapo”, na região pantaneira de Nhecolândia.

O paciente chegou ao aeroporto Ocorena, na Estrada Parque, vindo de avião da região do Pantanal. Segundo a equipe, a vítima apresentava grande inchaço na altura do tornozelo esquerdo, febre intensa, dores locais e episódios de vômito.

Após o atendimento emergencial no local de desembarque, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para receber tratamento médico especializado.

A vítima contou que o incidente aconteceu ao amanhecer, no banheiro do rancho onde reside. As autoridades de saúde reforçam a importância de redobrar os cuidados em áreas de mata e regiões rurais, especialmente durante os períodos mais quentes e chuvosos, quando aumenta a incidência de serpentes.

