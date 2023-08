Trabalhador rural morre em acidente na rodovia BR-419 em Anastácio

Trabalhador Rural morava na Colônia Padroeira do Brasil / Divulgação

Osemar Antonio de Oliveira, trabalhador rural de 58 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na altura do quilômetro 279 da rodovia BR-419, próximo a Anastácio.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o incidente ocorreu no final da tarde, quando Osemar dirigia seu veículo pela rodovia. Em um momento crítico, ele perdeu o controle do automóvel na curva da BR, resultando em um capotamento violento. O impacto do acidente foi tão severo que levou à morte instantânea do trabalhador rural.

Morador da Colônia Padroeira do Brasil, estava a caminho de Nioaque, nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).