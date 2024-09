Trabalhadores do transporte são isentos da guia do exame psicológico em MS

A Agência do Detran-MS integrada ao Sest Senat é a primeira do Brasil / Divulgação

Ao contrário da renovação simples da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que requer captura de imagem e exame médico, condutores que trabalham remuneradamente precisam também passar por um exame psicológico.

Na Agência do Detran em parceria com o Sest Senat, trabalhadores do setor de transporte com cadastro atualizado não precisam pagar a guia para o exame psicológico. Herivelto Moisés, diretor do Sest Senat Campo Grande, explicou que o benefício é oferecido aos trabalhadores do setor de transporte que estão com o cadastro em dia. “O atendimento gratuito é um direito dos trabalhadores do setor. Eles devem apresentar prova de vínculo empregatício com uma empresa de transporte e atualizar seu cadastro conosco. Esse cadastro tem validade de seis meses e cobre tanto serviços de qualificação profissional quanto atendimentos na área da saúde”, detalhou Moisés.

Segundo o Detran-MS, para renovar a CNH ou mudar de categoria, o trabalhador será encaminhado à recepção do Sest Senat para verificar os dados do cadastro. Se tudo estiver em ordem, receberá um voucher para prosseguir com o atendimento. Caso contrário, se a pessoa não for do setor de transporte, precisará pagar uma taxa de R$ 170,74 para continuar o processo.

A Agência do Detran-MS em parceria com o Sest Senat, pioneira no Brasil nesse formato, está em operação há 8 meses, facilitando a vida dos trabalhadores do transporte em Campo Grande e região.

Em agosto, a agência realizou 1.051 atendimentos nos 21 dias úteis do mês. A maioria dos serviços prestados foi para a regularização de veículos, com a emissão de 265 Certificados de Registro de Veículo (CRVs), além de 54 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas no mesmo período.