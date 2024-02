Trabalhadores saem ilesos após caminhão carregado tombar na BR-267

Carga ficou na pista / Arquivo pessoal

O motorista e passageiro de caminhão carregado de bebidas saíram ilesos após o veículo tombar na BR-267. Os trabalhadores saíram de Porto Murtinho para Aquidauana, na tarde de terça-feira, 6.

Conforme o proprietário da carga, chovia com intensidade no momento do acidente. O condutor perdeu o controle na curva, interditando a pista.

Apesar do acidente, eles não sofreram ferimentos graves. Uma equipe de resgate foi acionada e um guincho retirou o veículo da pista.

Ambos foram encaminhados para o hospital, com escoriações e hematomas. “Foi um susto”, descreveu.

Veja o vídeo: