Trabalho escravo: sete são resgatados em fazenda em MS

Divulgação

Sete trabalhadores — entre eles três indígenas e dois adolescentes — foram resgatados em condições análogas à escravidão na Fazenda Bahia dos Carneiros, zona rural de Porto Murtinho (MS). A operação foi coordenada pela Fiscalização do Trabalho com apoio do MPT, Polícia Militar Ambiental, SEJUSP e Polícia do MPU.

As vítimas estavam sem água potável, banheiro ou alojamento adequado. Dormiam em colchões velhos, sob lonas, e faziam necessidades no mato. Um deles relatou trabalhar sem descanso e tomar banho de caneca. A operação só foi possível com apoio aéreo, pois o local era de difícil acesso.

O proprietário foi notificado para audiência extrajudicial. Segundo o procurador Paulo Douglas, se ele não comparecer, o caso pode ir à Justiça com pedido de expropriação da fazenda para reforma agrária. O empregador também é dono de outras propriedades em MS e SP.

Com este caso, já são 33 trabalhadores resgatados em 2025 em Mato Grosso do Sul.

Denúncias podem ser feitas:

Pelo site: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias

Pelo app MPT Pardal

Pelo portal: https://ipe.sit.trabalho.gov.br

Presencialmente nas unidades do MPT-MS em Campo Grande, Três Lagoas ou Dourados