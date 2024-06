Trabalho Infantil é tema de palestra com os Bombeiros do Amanhã

Projeto social da região / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 19, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) deu continuidade ao ciclo de palestras com uma sessão no Projeto Bombeiros do Amanhã. Durante o evento, foi abordado o tema do abandono escolar entre os adolescentes, enfatizando que interromper os estudos para trabalhar, apesar de comum, é uma prática ilegal.

No entanto, ajudar os pais e familiares com as tarefas domésticas pode ser importante para o aprendizado e convívio familiar.

A palestra foi organizada em referência ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Ao longo deste mês, o tema tem sido trabalhado com os alunos e projetos sociais de Aquidauana.