Tradicional cavalgada abre 54ª edição da Expoaqui

Partida e chegada da cavalgada acontece no Parque de Exposições / FotoS: Ronald Regis / O Pantaneiro

A tradicional cavalgada atrai moradores de Aquidauana na manhã deste sábado, 5. O evento abre as festividades da 54ª Expoaqui.

Reforçando a cultura do homem pantaneiro, participantes passam por trechos da cidade, a partir das 7h30, e devem finalizar com almoço de convidados.

A edição da exposição acontece de 10 a 13 de agosto, todos os dias a partir das 19h, no Parque de Exposições, reunindo agronegócio, shows, culinária e interação entre expositores.

Os preparativos da montagem do espaço começaram na tarde de sexta-feira, 4.

A entrada é franca, com venda de ingressos para os camarotes, bangalô e passaporte. As compras e reservas podem ser solicitadas no contato (67) 99644-3257 ou presencialmente no escritório do Sindicato Rural na Rua Antônio Campelo.



Shows

Para celebração dos 131 anos de Aquidauana, a maior festa agropecuária acontece com realização do Sindicato Rural, apoio da prefeitura e Governo do Estado.

Dia 10

Show com Paraná

Dia 11

Show da dupla Guilherme e Santiago

Dia 12

Show com Marcos e Belutti

Dia 13