Tradicional em Aquidauana, grupo de teatro encena Paixão de Cristo

Peça acontece em frente a Igreja Matriz / (Foto: Divulgação)

Acontece na próxima Sexta-feira Santa, 7, a tradicional peça teatral Paixão de Cristo, em frente à Igreja Matriz de Aquidauana, às 19h. O evento é o considerado a maior peça de teatro ao ar livre em Mato Grosso do Sul.

Com direção de Humberto Torres, os artistas seguem nos últimos ensaios antes da grande noite. A apresentação está em sua oitava edição, que costuma reuniu milhares de moradores e turistas para prestigiar.

Entretanto, este ano a equipe promete surpreender os fiéis. Em 2022, segundo a organização, cerca de 8 mil pessoas prestigiaram o espetáculo."Se o ensaio está emocionante, imagina no dia né?", descreve Humberto.

A dupla de sertanejo católico Álvaro e Daniel continua a celebração no Sábado de Aleluia, 8, às 19h, com a Missa Santa.

A encenação tem realização da ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição) e Paróquia Imaculada Conceição, com apoio do Grupo AquidaArte, Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Câmara de Aquidauana.