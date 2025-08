Tráfego é normalizado na BR-163 após obras de emergência na Capital

Interdição na BR-163 no período da tarde / Foto: Henrique Arakaki, Midiamax

De acordo com a concessionária MSVia, o problema foi causado por um andarilho que ateou fogo em uma galeria de drenagem sob a pista. O calor danificou a estrutura de concreto, provocando um buraco que exigiu a interdição imediata da rodovia para evitar acidentes.

Foi totalmente liberado no fim da tarde desta quinta-feira (31), às 16h46, o trecho da BR-163 que estava interditado desde quarta-feira (30), em Campo Grande, após um incêndio comprometer a estrutura da rodovia. O bloqueio ocorreu próximo ao trevo de acesso à Avenida Guaicurus, região de intenso fluxo de veículos.

A obra de reconstrução foi concluída antes do prazo inicialmente previsto. A nova rede de drenagem foi instalada com duas linhas de tubos de concreto, totalizando 40 metros. Para estabilizar o solo, foram utilizadas aproximadamente 300 toneladas de pedras, além de 200 toneladas de asfalto aplicadas na repavimentação final, conforme o Jornal Midiamax.

A operação contou com o trabalho de mais de 60 profissionais e apoio de cerca de 30 máquinas, incluindo escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores. Durante a execução das obras, o tráfego foi desviado para uma via alternativa de terra, o que provocou lentidão e congestionamentos.

Com a pista agora liberada, o tráfego no trecho volta à normalidade. A concessionária recomenda, no entanto, que motoristas mantenham atenção à sinalização e à velocidade, especialmente nos trechos recentemente recuperados.