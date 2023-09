Tramita na ALEMS projeto que orienta gestante sobre riscos da ingestão de bebida alcoólica

Projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa / Alems

Na sessão ordinária desta terça-feira (5), o deputado Antonio Vaz (Republicanos) apresentou Projeto de Lei, que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Campanha Gravidez Segura, de prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de setembro.

O projeto orienta as mulheres sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação. “O objetivo principal é conscientizar para os danos irreversíveis ao feto que o álcool pode representar. Não há nível seguro de consumo para a gestante, por isso a recomendação é evitar o consumo de qualquer tipo e quantidade de bebida alcóolica”, destacou.

A ingestão de álcool pela mãe durante a gravidez pode resultar em várias consequências relacionadas ao neurodesenvolvimento, incluindo retardo mental e deficiências em capacidade cognitiva, atenção, função executiva, controle motor e comportamento. O diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar podem abrandar as manifestações da SAF, mas ainda não tem cura.