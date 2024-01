Trânsito é liberado após carreta tombar na BR-262

Divulgação

O trecho da BR-262, próximo à Água Clara, já está liberado. A pista havia sido interditada após uma carreta bi-trem, carregada com toras de eucalipto, tombar na manhã desta sexta-feira, 12.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 118 da rodovia, a aproximadamente 25 km da cidade.

O veículo seguia sentido Campo Grande, quando a 18 km do riacho do Pombo acabou tombando. Ainda não se sabe as causas do acidente.

O local do acidente não possui acostamento, onde o trecho é de grande risco para quem passa por ali.

O condutor do caminhão foi socorrido consciente por motoristas que passavam pela rodovia. Ele teve lesões leves, com ferimentos no braço.