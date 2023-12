Trânsito permanece lento na BR-262 após acidente com morte

Veículos saíram da pista / Divulgação/ PRF

O trecho onde um motorista, que ainda não foi identificado, permanece com trânsito lento na BR-262, no km 622, próximo ao Passo do Lontra. O carro de passeio bateu de frente com uma carreta.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária federal), o caminhoneiro saiu ileso da colisão, apesar do veículo sair da pista e parar em uma ribanceira. Com o impacto, o Chevrolet Classic ficou destruído, com a vítima presa às ferragens.