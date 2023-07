Transporte de lixo de Miranda para aterro em Sidrolândia já está em andamento

Lixo será enviado por contêiner / Divulgação

A Prefeitura de Miranda anunciou nesta quarta-feira, 5, o novo funcionamento da coleta e transporte de resíduos sólidos no município de Miranda. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos esteve no local para acompanhar e verificar os trabalhos, a secretária Priscila Alonso juntamente com os secretários Adilson Saraiva e Ney Pinheiro.

A cada dois dias são transportados para a cidade de Sidrolândia quatro contêineres contendo os resíduos sólidos de Miranda. Todos os rejeitos são levados para um aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental integrante do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente).

“Estamos transportando e dispondo os resíduos no aterro sanitário em Sidrolândia, para a gente evitar que o lixo em Duque Estrada acumule e cause todo o transtorno ambiental e de saúde pública e que em breve quando a gente tiver com a nossa usina de triagem fazendo a separação correta dos resíduos, para futuramente fazer a recuperação da área que hoje é depositada os resíduos, obedecendo a legislação e incluindo as pessoas que trabalham com reciclagem”. Destacou a Secretária de Meio Ambiente Priscila Alonso.

A Prefeitura de Miranda tem a responsabilidade de fazer a gestão do lixo domiciliar, a Secretaria de Obras tem uma equipe responsável pela coleta do resíduo nos bairros da cidade duas vezes por semana através da coleta, e depois do manejo são colocados nos contêineres e devidamente transportados com total segurança para um aterro licenciado.

Para o prefeito Fábio Florença (PSDB) todos os esforços estão sendo empregados para diminuir o impacto ambiental “Em nossa gestão estamos trabalhando para que o problema do lixo tenha uma destinação adequada e que possamos minimizar ao máximo os impactos ambientais no meio ambiente. Firmamos esse consorcio com uma empresa especializada e com um aterro sanitário devidamente autorizado para a destinação final dos resíduos sólidos’.

Esse é um compromisso que a prefeitura de Miranda tem com o meio ambiente e com a população para a destinação correta dos resíduos sólidos.