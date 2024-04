Transporte escolar de Bonito é vistoriado

Vistoria nos veículos / Divulgação

Durante a última semana, o Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), com apoio da Guarda Municipal, realizou a vistoria dos veículos do transporte escolar em Bonito. Essa ação abrangeu a avaliação de 28 itens de segurança, cruciais para o transporte dos alunos. O município, que conta com 28 linhas de transporte escolar, sendo nove próprias e 19 terceirizadas, atende a todas as regiões, especialmente devido à vasta área rural de mais de 3,6 mil km de estradas vicinais.

Visando atender à crescente demanda de alunos, proporcionando segurança e conforto, todos os ônibus passaram por manutenção mecânica e melhorias estruturais antes do início do ano letivo. Isso incluiu a troca de bancos em alguns veículos, bem como a instalação de insulfilm e adesivagem em toda a frota.

Jairo Nolasco, responsável pelo transporte escolar, explicou que a adesivagem facilita a identificação dos veículos oficiais do município, garantindo segurança às famílias. Além disso, atenderam a uma demanda antiga dos pais ao instalar insulfilm nos ônibus, proporcionando um ambiente mais confortável para as crianças, reduzindo a exposição ao sol e mantendo a temperatura interna mais agradável.

O insulfilm não apenas oferece conforto térmico, mas também funciona como uma camada protetora para os vidros, impedindo que se estilhacem em casos de acidentes. Com a capacidade de bloquear até 70% da incidência de raios solares, reduzindo a transmissão luminosa, essa película é uma medida adicional de segurança para motoristas e passageiros, além de proteger os veículos contra o calor excessivo.

