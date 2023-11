Sistema de Transporte implementa painéis informativos em MS

Governo de MS

No coração do sistema de transporte intermunicipal de passageiros, uma revolução está em andamento na forma como os serviços são gerenciados e aprimorados.

O Centro de Integração Técnica e Inteligência, também conhecido como CITI, criado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul (Agems), está liderando o caminho em direção a um futuro mais eficiente e tecnologicamente avançado.

Este projeto inovador, que se concentra inicialmente no transporte de passageiros, tem como objetivo servir, futuramente, a todos os serviços regulados. Uma iniciativa que marca uma reviravolta significativa após mais de 50 anos de operações, iniciadas antes mesmo da criação do estado.

Modelo em todo o país, o CITI foi até apresentado a reguladores do Brasil e América Latina como exemplo de adequação às exigências de modernidade para fiscalização do transporte.

Avanços

Andamento do projeto e cronograma de entregas foram destaques em reunião da Diretoria Executiva da Agems, nesta terça-feira (7). A coordenadora do CITI Marisa Satiko e o servidor Leonardo Mamann, membro da equipe, deram o panorama geral do novo sistema, apresentaram dados e prazos a serem executados.

“A chave para o sucesso do CITI reside na sua abordagem inovadora, que incorpora a modernização, a tecnologia e a inteligência de dados em todas as etapas do processo. O objetivo é transformar radicalmente a maneira como o transporte de passageiros é gerenciado e aprimorado, tornando-o mais eficiente, confiável e orientado por dados”, destacou a coordenadora.

Painéis informativos e a facilidade ao usuário

Uma das principais inovações introduzidas pelo CITI será a instalação de painéis informativos em rodoviárias estratégicas e aptas para uso, proporcionando aos passageiros acesso imediato a informações sobre horários, itinerários e condições de transporte.

Até o momento, são 18 terminais rodoviários aptos que terão instalação imediata, com duas telas cada, com exceção de Campo Grande que terá seis telas informativas. Os terminais aprovados foram avaliados por ter boa estrutura e segurança para os equipamentos.

