TRE convoca eleitores de Anastácio para regularizar título

Plantões acontecem de 6 a 10 e de 20 a 24 de outubro, das 8h às 18h
A ação contará com plantões de atendimento / Reprodução/ASCOM TRE-SP/Imagem Ilustrativa
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) convocou eleitores de Anastácio que tiveram seus títulos cancelados por ausência às urnas para regularizar a situação eleitoral ainda neste mês. A ação contará com plantões de atendimento entre os dias 6 a 10 e 20 a 24 de outubro, sempre das 8h às 18h, na sede do Cartório Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral.
A convocação tem como foco principal a reativação dos títulos cancelados, evitando que os eleitores fiquem impedidos de votar, emitir documentos ou acessar serviços públicos.
O juiz eleitoral da 49ª ZE/MS, Luciano Pedro Beladelli, reforça que o atendimento é gratuito e, para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e, se possível, o título eleitoral antigo.
Confira a lista de convocados:
