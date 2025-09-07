Acessibilidade

07 de Setembro de 2025 • 11:20

Oportunidade

TRE-MS abre inscrições para seleção de estagiários em nove áreas

Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.020 e vale-transporte

Da redação

Publicado em 07/09/2025 às 11:08

Tribunal Regional Eleitoral de MS / Divulgação TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) inicia nesta segunda-feira (8), às 8h, as inscrições para o processo seletivo de estagiários. O prazo segue até o dia 28 de setembro, às 23h59.

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de direito, administração, informática, ciências contábeis, publicidade e propaganda, jornalismo, matemática, engenharia civil e engenharia ambiental.

As provas serão realizadas de forma on-line, entre os dias 6 e 13 de outubro, com acesso liberado apenas após a confirmação da inscrição e envio das instruções ao e-mail cadastrado.

Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.020 e vale-transporte. Informações detalhadas sobre requisitos, número de vagas e etapas do processo podem ser consultadas no portal da banca organizadora Emprega Já – Estágios e Efetivos.

