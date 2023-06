TRE aprova indicação de novos integrantes para ouvidoria

Divulgação

Em sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), realizada nesta quarta-feira, 28, foi aprovada, por unanimidade, a indicação de novos dirigentes da Ouvidoria e da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul (EJE-MS) do TRE-MS, sendo nomeada a Dra. Sandra Regina Artioli como Diretora da EJE-MS e o Dr. Juliano Tannus como Ouvidor Eleitoral.

A finalidade da indicação é cumprir requisitos do prêmio “CNJ de Qualidade” – 2023, além de aprimorar os processos eleitorais. A posse dos membros acontece na sessão plenária da próxima segunda-feira, 1º de julho.