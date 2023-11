TRE-MS fará atendimento exclusivo para pessoas com deficiência no dia 30

Com a finalidade de garantir maior comodidade e assegurar a acessibilidade e a inclusão, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará atendimento presencial exclusivo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no próximo dia 30 de novembro (quinta-feira). A ação acontecerá no CIJUS (Centro Integrado de Justiça), localizado na Rua 7 de setembro, 174, Centro de Campo Grande, das 12 às 18h.

Na oportunidade, os eleitores poderão realizar o alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados do cadastro, e ainda transferência de domicílio eleitoral. Esta também é a oportunidade para regularização da situação com a Justiça Eleitoral, solicitando ao cartório alocação em ambiente acessível para o exercício do voto.

Não será necessário agendamento prévio, bastando ao eleitor levar consigo apenas um documento pessoal com foto e um comprovante de residência.

A ação é fruto de parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul (EJE-MS) e a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI) do TRE-MS.