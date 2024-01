TRE-MS participa em Cuiabá de encontro de corregedores eleitorais

TRE

O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Desembargador Carlos Eduardo Contar, esteve presente na 53ª edição do Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil (CCORELB), realizada entre os dias 24 e 26 de janeiro em Cuiabá (MT).

Os temas debatidos nas reuniões versaram sobre a integração com institutos de identificação para coleta da biometria no cadastro eleitoral, a integridade eleitoral e o papel das Corregedorias.

Durante o evento houve a eleição da nova comissão executiva do Colégio, que terá mandato de um ano podendo ser reconduzida por mais um ano.

A corregedora regional eleitoral e vice-presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, foi eleita para o cargo de presidente do órgão.

Ao final, foi feita a leitura da Carta de Cuiabá, um documento contendo deliberações importantes que visam orientar as ações das Corregedorias Regionais Eleitorais.

Também ficou definido que o próximo encontro ocorrerá em junho de 2024, na capital da Paraíba, João Pessoa.

A coordenadora jurídico-administrativo da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (CRE-MS), Andressa Abel, e a chefe da Seção de Orientação, Inspeções e Correições (SEIOC), Kátia Souza, acompanharam o corregedor regional.

