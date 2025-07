Trecho da BR-163 segue interditado após fogo em galeria comprometer pista

Interdição na BR-163 / Foto: Henrique Arakaki, Midiamax

As obras no trecho da BR-163, em Campo Grande, continuam nesta quinta-feira (31) após um andarilho atear fogo em uma galeria de drenagem e comprometer a estrutura da pista. O incidente resultou na formação de um buraco na rodovia, no Trevo de acesso à Avenida Guaicurus, onde o tráfego de veículos é intenso, especialmente de caminhões.

Devido à interdição, o trânsito precisou ser desviado por uma rua de terra nas proximidades. A sinalização do novo percurso está sendo feita com painéis fixos e móveis instalados pela concessionária MS Via. Apesar dos esforços para orientar os motoristas, o trânsito na região segue lento, com filas de até quatro quilômetros, sobretudo nos horários de pico.

A área afetada, que faz parte do macroanel viário da cidade, foi interditada na manhã de quarta-feira (30), quando o buraco se formou e as equipes iniciaram os trabalhos de reparo emergencial. A previsão inicial da MS Via é de que as obras sejam concluídas no máximo em 48 horas após a interdição, mas há expectativa de finalização ainda nesta quinta-feira, conforme o Jornal Midiamax.

Segundo a concessionária, o incêndio causado por um andarilho atingiu diretamente a galeria de drenagem sob a pista, enfraquecendo a estrutura e levando ao colapso do asfalto. Equipes seguem no local, trabalhando na recuperação do trecho e na sinalização do desvio para garantir a segurança dos condutores.

Como o trecho é rota frequente de transporte de carga, a MS Via recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas para evitar atrasos e contribuir com a fluidez do trânsito. A empresa reforça que está monitorando a situação e que novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento das obras.

