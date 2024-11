Trecho da MS-432 recebe nome de pecuarista da região pantaneira

Foi sancionada a Lei 6.334 de 2024, que denomina Claudionor Lino Duarte o trecho da rodovia MS-432, compreendido entre o Distrito de Albuquerque e o entroncamento da BR-262. A nova norma, de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (4).

Distante cerca de 10 km da ponte sobre o Rio Paraguai, no município de Corumbá, a rodovia é rota de acesso para o turismo e de escoamento da produção da região. Nascido em Albuquerque, Claudionor Lino Duarte foi pai de dez filhos. Casado com Jamile Abss Duarte, trabalhou na construção da ferrovia da Noroeste do Brasil e foi um importante pecuarista. Ele morreu em 24 de junho de 2012.

“É uma justa homenagem ao senhor Claudionor Lino Duarte, importante figura de Corumbá e que muito contribuiu para o desenvolvimento econômico, social e político da região pantaneira. Deixando um legado de sucesso e empreendedorismo”, afirmou Paulo Duarte.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul