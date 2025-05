Treinamento intensivo prepara Bombeiros para o Pantanal

Os especialistas em incêndios florestais podem permanecer até 15 dias em operação / Tenente Isabela Ilka, Comunicação CBMMS

Com o objetivo de formar combatentes florestais altamente capacitados para enfrentar os desafios dos incêndios em biomas sul-mato-grossenses, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) iniciou segunda-feira (5) o Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CPCIF 2025), que conta com 545 horas de atividades de aprimoramento.

A abertura do curso foi realizada no auditório do Imasul, em Campo Grande, com a presença de autoridades civis e militares, como a delegada do Decat, Gabriela Stainle, do comandante de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, coronel José Carlos Rodrigues, do corregedor do CBMMS, coronel Eduardo Steica da Costa, e do chefe do Estado-Maior Geral e diretor de Atividades Técnicas, coronel Claudiney da Silva Quintana.

O curso, promovido com apoio e investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, terá duração de 10 semanas, período no qual os participantes serão submetidos a treinamentos teóricos e práticos em diversas áreas: técnicas de prevenção e combate, compreensão do comportamento dos incêndios florestais, avaliação dos riscos de segurança para a guarnição, aplicação de táticas e estratégias considerando as especificidades do bioma pantaneiro, organização das operações e atuação como defensores do meio ambiente.

Segundo o subcomandante-geral dos Bombeiros, coronel Adriano Noleto Rampazo, a formação tem se tornado cada vez mais robusta e estratégica.

"Esse ano de 2025 nos preparamos muito mais que no ano passado. O incêndio florestal está virando uma especialidade dentro do Corpo de Bombeiros, assim como o resgate. A ideia é que grande parte do nosso efetivo seja especialista, pronto para atuar com precisão e segurança", destacou o subcomandante-geral.

Subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), major Eduardo Teixeira complementa que esse investimento em qualificação é refletido diretamente no campo de operações. "Os bombeiros militares estão para atender a comunidade com tudo o que for possível. E, para isso, é necessário dedicação, resiliência e determinação — valores que fazem parte não só do curso, mas do dia a dia dos combates", ressaltou.

Além das técnicas operacionais, o curso também aprofunda o conhecimento dos bombeiros sobre os biomas locais, avaliação de riscos e uso racional de equipamentos, visando um combate mais eficiente e sustentável.

A preparação é uma resposta necessária à realidade imposta pelas mudanças climáticas, sendo que o CBMMS encontra "no sétimo ano seguido de incêndios florestais. Isso se deve ao aquecimento global, que já é uma realidade para todos nós. Não queremos tornar o curso difícil, mas sim completo. O bombeiro de hoje precisa ser versátil: saber usar drone, dominar georreferenciamento e estar pronto para responder melhor à sociedade", afirmou o subcomandante-geral.

O major Teixeira reforça a missão da DPA na formação de profissionais preparados para enfrentar os desafios do Pantanal e de outros biomas ameaçados pelas queimadas. "A minha função é capacitar militares com destreza e visão estratégica. Todos os formandos estarão prontos para atuar em qualquer cenário, com segurança e eficiência", pontuou.

Outro ponto destacado pelas autoridades foi a importância da especialização para garantir rapidez e excelência no atendimento à população. "Os especialistas em incêndios florestais podem permanecer até 15 dias em operação. Por isso, quanto mais formarmos, melhor será o atendimento à sociedade", explicou o coronel Rampazo.

O subdiretor da DPA destacou a infraestrutura conquistada ao longo dos últimos anos. "Hoje temos muito mais condições graças aos investimentos em equipamentos e à atuação comprometida do Governo do Estado, com o apoio do Comando do CBMMS. Isso nos permite oferecer uma capacitação de alto nível e um serviço de qualidade à comunidade".

Para além da capacitação técnica, o CPCIF busca elevar o padrão de prontidão e resposta às emergências ambientais. O subdiretor finaliza lembrando que o compromisso da Diretoria de Proteção Ambiental é contínuo. "Nosso papel é formar profissionais preparados para qualquer cenário, com excelência e agilidade. Isso se reflete diretamente no serviço prestado à sociedade".

Com o CPCIF 2025, o Governo do Estado e o Corpo de Bombeiros Militar reafirmam o compromisso com a proteção da vida, da fauna e da flora. Diante de um cenário agravado pelas mudanças climáticas, investir em capacitação, estrutura e tecnologia é garantir um futuro mais seguro e resiliente para Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Comunicação CBMMS