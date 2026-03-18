TrÃªs apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhÃµes cada

Publicado em 18/03/2026 às 07:55

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.985 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (17) e vão receber o prêmio de R$ 34.856.052,53 cada.

As apostas vencedoras jogaram seis números em jogos simples. Os ganhadores são de:

Camocim (CE)
Catalão (GO)
Presidente Castelo Branco (PR)

Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

96 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.815,62 cada
4.494 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.225,92 cada

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

