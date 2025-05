Três onças-pintadas são flagradas às margens do Rio Miranda

Avistamento no Pantanal de MS / Vinícius Eduardo

Um raro e surpreendente encontro com três onças-pintadas adultas foi registrado na última quinta-feira, 15 de maio, na região do Passo do Lontra, zona pantaneira de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O flagrante foi feito por um grupo de pescadores e registrado pelo fotógrafo Vinícius Eduardo, que acompanhava a expedição.

O grupo navegava pelo Rio Miranda quando avistou os felinos próximos a um barranco, em uma cena incomum até mesmo para os moradores e frequentadores da região. De acordo com o fotógrafo, os animais estavam tranquilos e não demonstraram comportamento agressivo.

Diferente do que normalmente é visto — uma onça adulta acompanhada de filhotes —, os três animais aparentavam ser independentes, sem traços de juventude, o que aumenta ainda mais a raridade da aparição. A convivência entre indivíduos adultos da espécie costuma ser limitada, já que a onça-pintada é um animal de comportamento solitário.

O momento foi registrado com cautela, mantendo-se a distância recomendada para a segurança dos animais e dos pescadores. Para os presentes, o encontro representou uma experiência única e reforçou a importância da preservação ambiental na região pantaneira.

"Ter o privilégio de poder ver e fotografar uma onça-pintada andando livre a poucos metros de distância, é uma sensação incrível! Todas as pessoas deveriam passar por essa experiência. Talvez assim, muitas delas poderiam rever seus conceitos e passar a respeitar um pouco mais a natureza", descreve o fotografo.

Considerada um dos símbolos do bioma, a onça-pintada é a maior espécie de felino das Américas e tem no Pantanal um de seus principais refúgios. Embora protegida por lei, a espécie ainda enfrenta ameaças como o desmatamento, queimadas e a perda de habitat.

A cena registrada às margens do Rio Miranda destaca a riqueza da fauna sul-mato-grossense e reforça o potencial ecoturístico da região, ao mesmo tempo, em que alerta para a necessidade de conservação dos ecossistemas que abrigam espécies como a onça-pintada.

