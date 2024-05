Tribunal de Contas divulga resultado final na avaliação de títulos do concurso do MPC-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial Eletrônico – Edição Extra n. 3744, o Edital Nº 19 que dispõe o resultado final na avaliação de títulos, referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas (MPC-MS).

No edital, o presidente da Comissão do Concurso, conselheiro Marcio Monteiro, torna público o resultado final na avaliação de títulos na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.



Das Disposições Finais, o edital pontua que “as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 21 de maio de 2024, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ms_23_procurador



O resultado final no concurso público será publicado em data oportuna, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul também pelo endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ms_23_procurador

Para mais detalhes do Edital Nº 19, clique - DOE Edição Extra n. 3744