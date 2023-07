Tribunal de Contas firma Termo de Cooperação com TJMS

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado. Assinaram o documento o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, o diretor-geral da Escoex, conselheiro Marcio Monteiro, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Martins, e o diretor-geral da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul, desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa.

A parceria tem como objetivo a promoção da cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de interesse institucional comum, como a capacitação de servidores, troca de materiais, oferta de cursos e o fortalecimento da rede de ensino de Escolas de instituições públicas de Mato Grosso do Sul.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Sérgio Martins, ressaltou a importância dessa parceria. “Nós já temos algumas parcerias com o TCE e agora mais essa entre a Escola do Judiciário e a Escoex, que irá ofertar cursos, uma vez que temos muitos temas afins”.

A integração entre as Escolas também foi destacada pelo diretor-geral da Escoex, conselheiro Marcio Monteiro. “Esse Termo, que assinam o TJ e o TCE, vai proporcionar o aprimoramento, o fortalecimento do conhecimento e a troca de experiência, principalmente, entre os servidores”.

Para o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, essa cooperação é extremamente positiva. “É mais uma vitória, uma demonstração da forma diferenciada de uma gestão que procura a participação e colaboração de todos para ofertar à sociedade o que há de melhor”.

Na mesma ocasião também foram firmados Termos de Cooperação entre o Tribunal de Justiça e a Escola do Legislativo, a Fundação Escola de Governo, a Fundação Estadual de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul e a Escola do MPMS.