Tribunal de Justiça e UFMS entregam título de mestre a 10 magistrados

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, dia 14 de agosto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizaram a cerimônia de entrega do título de mestre a 10 magistrados do TJMS. Os juízes concluíram o Curso de Pós-graduação stricto sensu - Mestrado em Direito, com área de concentração em Direitos Humanos, oferecido por meio de um convênio firmado entre as duas instituições.

Concluíram o mestrado os seguintes magistrados: Camila Neves Porciúncula, Eduardo Eugênio Siravegna Júnior, Helena Alice Machado Coelho, Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, Katy Braun do Prado, Marcus Vinícius de Oliveira, Mariel Cavalin dos Santos, Paulo Henrique Pereira, Tatiana Dias de Oliveira Said, e Vinícius Pedrosa Santos.

O convênio teve como objetivo o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional "Ações associadas de ensino, pesquisa e extensão na temática de Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Acesso à Justiça". Estiveram presentes na cerimônia o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, o diretor da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, e a juíza diretora do foro de Campo Grande, Joseliza Alessandra Vanzela Turine.

“Quando assumimos a presidência do TJMS elencamos três principais linhas de ação, e o primeiro item era esse, a valorização dos magistrados e dos servidores do Judiciário. E valorização não é só reconhecer a dignidade da função, mas lotar o Poder Judiciário de possibilidades de aperfeiçoamento pessoal como essa que estamos vivenciando aqui. As oportunidades estão sendo dadas e os magistrados e servidores do Judiciário estão com portas abertas para se qualificar”, afirmou o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Pela UFMS estavam o reitor da instituição, professor Marcelo Augusto Santos Turine, a vice-reitora, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Maria Lígia Rodrigues Macedo, o diretor da Faculdade de Direito, Fernando Lopes Nogueira, e o coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito, professor Vladmir Oliveira da Silveira.

O reitor da UFMS, professor Marcelo Augusto Santos Turine, exaltou o ineditismo da celebração do convênio firmado entre as duas instituições que permitiu a entrega do título de mestre nesta data. “Essa parceria é muito importante e estratégica para o Mato Grosso do Sul. Aos dez novos diplomados, espero que o título de mestre os ajudem a ter um olhar diferente, mais científico, sobre o que analisarem. Isso é o que esperamos de vocês”.

Para o diretor da Ejud-MS, desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa, “a obtenção do título de Mestre em Direito pela renomada Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não se resume a um triunfo pessoal; é um ganho inestimável para o nosso sistema judiciário. Em tempos repletos de desafios complexos e transformadores, a dedicação que demonstraram será fundamental para que o Judiciário continue a servir nossos jurisdicionados com excelência”.