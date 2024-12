Tribunal de Justiça instala Ponto de Inclusão Digital de Jaraguari

Divulgação

Em comemoração ao seu aniversário de 71 anos, o município de Jaraguari recebeu, na manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro, a instalação do Ponto de Inclusão Digital (PID) no Espaço do Cidadão, localizado na Rua Orlando Nogueira, 461, Centro. A iniciativa, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em parceria com a prefeitura municipal, tem como objetivo melhorar a eficiência no atendimento à população e ampliar o acesso dos jaraguarienses à justiça.

Para o ano de 2024, a administração do Tribunal de Justiça definiu como meta a instalação de todos os Pontos de Inclusão Digital necessários nos municípios que não são sedes de comarca, garantindo que a população local possa acessar os serviços judiciais sem a necessidade de deslocamento para cidades com fóruns em funcionamento.

Na agenda de instalação dos PIDs, o desembargador destacou que o objetivo da iniciativa é aproximar o Judiciário da população. Ele enfatizou que, por meio de parcerias com o Ministério Público, Defensoria Pública, polícia e outros órgãos, serviços adicionais poderão ser disponibilizados nos Pontos de Inclusão. “Hoje estamos concluindo a instalação de 22 PIDs, restando apenas dois para cumprirmos o plano de entregar 24 PIDs em todos os municípios que não são sede de comarca, Paranhos e Ladário.”

O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira, destacou que a chegada do PID representa conforto para a população local, levando a extensão da justiça a pessoas simples e humildes, funcionando como um "primeiro socorro" para quem necessita de atendimento jurídico.

O juiz diretor do Foro da Comarca de Bandeirantes, Felipe Brígido Lage, também responsável por Jaraguari, agradeceu à administração do Tribunal pela iniciativa de disponibilizar mais um Ponto de Inclusão Digital à população jaraguariense, permitindo que audiências sejam realizadas sem a necessidade de deslocamento para outras cidades.

“A implantação dos PIDs coloca o Poder Judiciário presente nos 79 municípios do Estado. Com isso, certamente será possível melhorar a eficiência no atendimento à população”, afirmou.

Quebrando o protocolo, o presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio Ferreira da Silva, fez questão de destacar a gestão de municipalização do Poder Judiciário implantada pelo presidente Sérgio Fernandes Martins.

A solenidade contou com a presença do juiz auxiliar da Presidência do Tribunal, Mário José Esbalqueiro Júnior, da defensora pública estadual Renata Gomes Bernardes Leal, do promotor de justiça Gustavo Henrique Berttoco de Souza, entre outras autoridades.

Saiba mais – Os Pontos de Inclusão Digital são estruturas físicas e tecnológicas adequadas para a realização de atos processuais. Por meio desses espaços, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos podem atuar em futuras parcerias para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços judiciais, proporcionando maior agilidade e efetividade na resolução de demandas.

Com a instalação dos PIDs, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso em tornar o acesso à justiça mais eficiente e real, utilizando a tecnologia como aliada nesse processo. Essas iniciativas representam um avanço significativo para a população, permitindo que mais pessoas usufruam dos serviços judiciais de forma acessível e prática.