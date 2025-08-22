Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 19:49

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Tribunal do Júri de Campo Grande condena três réus a mais de 100 anos de prisão

Casos foram julgados nesta semana com base na Lei nº 14.994/2024, que transforma o feminicídio em crime autônomo e eleva a pena mínima para 20 anos

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 19:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tribunal do Juri em Campo Grande / Divulgação

Três casos de feminicídio foram julgados nesta semana pelo Tribunal do Júri de Campo Grande aplicando, pela primeira vez no estado, a nova Lei nº 14.994/2024, que estabelece o feminicídio como crime autônomo e aumenta a pena mínima de 12 para 20 anos de prisão. As condenações somam 106 anos e 9 meses de reclusão.

O primeiro julgamento ocorreu na quarta-feira (20), sob a responsabilidade da 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. O réu foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão, por matar a própria mãe com golpes de pá, em crime ocorrido no bairro Parque Residencial União, em dezembro de 2024. A vítima, de 62 anos, foi morta de forma considerada cruel. A Justiça determinou o cumprimento imediato da pena e fixou indenização de R$ 10 mil por danos morais aos familiares.

Leia Também

• ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28

• Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em MS

• Autor de feminicídio em Nioaque é condenado a mais de 21 anos de prisão

Na quinta-feira (21), a 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob presidência do juiz Carlos Alberto Garcete, condenou outro réu a 37 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Jardim Presidente, em outubro de 2024. Após um desentendimento durante um churrasco em casa, o acusado matou a companheira com um disparo de arma de fogo. A vítima deixou quatro filhos. A sentença também impôs a perda do poder familiar do réu e indenização equivalente a 10 salários mínimos à época dos fatos, a ser paga aos filhos da vítima.

O terceiro júri foi realizado nesta sexta-feira (22), também pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, e resultou na condenação de um homem a 38 anos e 3 meses de reclusão, por matar a companheira em março deste ano no bairro Jardim Aero Rancho. Segundo a denúncia, o acusado agrediu a vítima com um objeto contundente, jogou o corpo ainda vivo em um poço e ateou fogo, causando a morte por carbonização. O réu também deverá pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais aos herdeiros.

A nova legislação aplicada nos julgamentos foi sancionada em outubro de 2024. A Lei nº 14.994/2024 transformou o feminicídio em tipo penal autônomo, com penas que variam de 20 a 40 anos de reclusão. Antes da mudança, o feminicídio era considerado uma qualificadora do crime de homicídio.

O projeto que deu origem à lei foi apresentado em 2020 pelo deputado federal Fábio Trad (MS), após sugestão do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Júri de Campo Grande. A proposta foi construída em meio a debates com juristas e professores de Direito Penal, diante do aumento contínuo da violência de gênero no país.

A primeira legislação que tipificou o feminicídio no Brasil foi a Lei nº 13.104/2015, que inseriu a qualificadora no Código Penal. A nova norma busca ampliar a resposta penal a esse tipo de violência, que segue em alta nas estatísticas nacionais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Empresário abate javali de 300 kg em Rio Brilhante durante ação de controle

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Aniversário de Campo Grande

TJMS não terá expediente na próxima segunda e terça-feira

TJMS inicia Semana da Pauta Verde com mutirão de audiências ambientais

TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

TJMS ultrapassa marca de 100 mil processos físicos digitalizados

Serviços

Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Publicidade

Evento

Jads & Jadson abrem Expoaqui 2025 com show emocionante em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

Cidades

Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo