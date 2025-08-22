Tribunal do Júri de Campo Grande condena três réus a mais de 100 anos de prisão

Casos foram julgados nesta semana com base na Lei nº 14.994/2024, que transforma o feminicídio em crime autônomo e eleva a pena mínima para 20 anos
Tribunal do Juri em Campo Grande / Divulgação
Três casos de feminicídio foram julgados nesta semana pelo Tribunal do Júri de Campo Grande aplicando, pela primeira vez no estado, a nova Lei nº 14.994/2024, que estabelece o feminicídio como crime autônomo e aumenta a pena mínima de 12 para 20 anos de prisão. As condenações somam 106 anos e 9 meses de reclusão.
O primeiro julgamento ocorreu na quarta-feira (20), sob a responsabilidade da 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. O réu foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão, por matar a própria mãe com golpes de pá, em crime ocorrido no bairro Parque Residencial União, em dezembro de 2024. A vítima, de 62 anos, foi morta de forma considerada cruel. A Justiça determinou o cumprimento imediato da pena e fixou indenização de R$ 10 mil por danos morais aos familiares.
Na quinta-feira (21), a 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob presidência do juiz Carlos Alberto Garcete, condenou outro réu a 37 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Jardim Presidente, em outubro de 2024. Após um desentendimento durante um churrasco em casa, o acusado matou a companheira com um disparo de arma de fogo. A vítima deixou quatro filhos. A sentença também impôs a perda do poder familiar do réu e indenização equivalente a 10 salários mínimos à época dos fatos, a ser paga aos filhos da vítima.
O terceiro júri foi realizado nesta sexta-feira (22), também pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, e resultou na condenação de um homem a 38 anos e 3 meses de reclusão, por matar a companheira em março deste ano no bairro Jardim Aero Rancho. Segundo a denúncia, o acusado agrediu a vítima com um objeto contundente, jogou o corpo ainda vivo em um poço e ateou fogo, causando a morte por carbonização. O réu também deverá pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais aos herdeiros.
A nova legislação aplicada nos julgamentos foi sancionada em outubro de 2024. A Lei nº 14.994/2024 transformou o feminicídio em tipo penal autônomo, com penas que variam de 20 a 40 anos de reclusão. Antes da mudança, o feminicídio era considerado uma qualificadora do crime de homicídio.
O projeto que deu origem à lei foi apresentado em 2020 pelo deputado federal Fábio Trad (MS), após sugestão do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Júri de Campo Grande. A proposta foi construída em meio a debates com juristas e professores de Direito Penal, diante do aumento contínuo da violência de gênero no país.
A primeira legislação que tipificou o feminicídio no Brasil foi a Lei nº 13.104/2015, que inseriu a qualificadora no Código Penal. A nova norma busca ampliar a resposta penal a esse tipo de violência, que segue em alta nas estatísticas nacionais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aniversário de Campo Grande
TJMS inicia Semana da Pauta Verde com mutirão de audiências ambientais
TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS
TJMS ultrapassa marca de 100 mil processos físicos digitalizados
Saúde
Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro
Cidades
Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS