03 de Janeiro de 2026 • 11:08

Geral

Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Ainda não se sabe para onde Maduro e a esposa foram levados

Agencia Brasil

Publicado em 03/01/2026 às 07:20

Atualizado em 03/01/2026 às 07:21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (03) um ataque em larga escala à Venezuela. A capital Caracas e outras cidades teriam sido atingidas por vias aérea e terrestre. Em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa", disse o presidente norte-americano.

"Esta operação foi realizada em conjunto com as forças policiais dos EUA. Mais detalhes em breve. Haverá uma coletiva de imprensa hoje, às 11h, em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção!"

Aquidauana

Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.

Ocorrência

Bombeiros socorrem motociclista após acidente em Anastácio

A vítima do sexo masculino apresentava-se consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo (perna) e um corte contuso na mão esquerda.

