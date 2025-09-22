UEMS abre 871 vagas para o vestibular 2026

Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu as inscrições para 871 vagas no Vestibular 2026 da instituição. A oferta alcança todo o Estado, sendo que as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) - o https://concurso.fapec.org.

Chamado UEMSVest, o processo seletivo - regulado pelo Edital de Inscrição nº 178/2025 - contempla cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 com possibilidade de solicitação de isenção até o dia 15 de outubro.

As provas do Vestibular UEMS 2026 serão aplicadas no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

Sobre a prova

O exame será composto por 60 questões objetivas, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da prova de redação, de caráter classificatório. A duração será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da FAPEC. As convocações para matrícula terão início a partir de fevereiro de 2026, conforme calendário acadêmico da UEMS.

Inclusão e atendimento diferenciado

O edital UEMSVest assegura condições especiais de prova para candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

Vale lembrar que é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata acompanhar as publicações e as divulgações dos Editais e dos demais atos nos portais:

https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/vestibular

https://concurso.fapec.org

Serviço

Inscrições : 19/09 a 06/11/2025

: 19/09 a 06/11/2025 Solicitação de isenção da taxa : até 15/10/2025

: até 15/10/2025 Valor da inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 23/11/2025

: 23/11/2025 Divulgação do resultado : 20/01/2026

: 20/01/2026 Site para inscrição: https://concurso.fapec.org

O edital completo, com a lista de cursos, distribuição de vagas e demais informações, está disponível no portal da UEMS: www.uems.br

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!