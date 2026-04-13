UEMS abre inscrições para auxílios a estudantes em vulnerabilidade

Divulgação UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o processo de avaliação socioeconômica que possibilita o acesso aos auxílios permanência e alimentação. A iniciativa integra o Piae (Programa Institucional de Assistência Estudantil) e tem vigência prevista entre maio de 2026 e maio de 2027.

As inscrições seguem até o dia 24 de abril de 2026, e devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do sistema da assistência estudantil da universidade. O resultado preliminar está previsto para o dia 6 de maio, com período para ajustes na documentação até 12 de maio. A lista final de contemplados será divulgada a partir de 22 de maio.

O objetivo é identificar estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica e oferecer suporte financeiro que contribua para a permanência na universidade e para a garantia de necessidades básicas, como alimentação.

Podem se inscrever acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEMS que comprovem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e renda total familiar de até cinco salários mínimos.

A seleção leva em consideração critérios como renda, condições de moradia, gastos com transporte e saúde, além de outros fatores sociais que compõem o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), utilizado para classificar os candidatos.

O edital prevê duas modalidades:

Auxílio Permanência: voltado ao suporte geral para continuidade dos estudos;

Auxílio Alimentação: destinado a auxiliar nas despesas com alimentação.

Ao todo, são disponibilizados 492 auxílios permanência para cursos presenciais e 10 para EaD, e 238 auxílios alimentação para cursos presenciais e 10 para EaD. A ação faz parte da política de assistência estudantil da UEMS, que busca reduzir a evasão e promover condições mais igualitárias para a formação acadêmica, especialmente entre estudantes em situação de maior vulnerabilidade social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!