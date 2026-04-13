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Educação

UEMS abre inscrições para auxílios a estudantes em vulnerabilidade

As inscrições seguem até o dia 24 de abril de 2026, e devem ser feitas exclusivamente de forma online

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 13:04

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Divulgação UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o processo de avaliação socioeconômica que possibilita o acesso aos auxílios permanência e alimentação. A iniciativa integra o Piae (Programa Institucional de Assistência Estudantil) e tem vigência prevista entre maio de 2026 e maio de 2027.

As inscrições seguem até o dia 24 de abril de 2026, e devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do sistema da assistência estudantil da universidade. O resultado preliminar está previsto para o dia 6 de maio, com período para ajustes na documentação até 12 de maio. A lista final de contemplados será divulgada a partir de 22 de maio.

O objetivo é identificar estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica e oferecer suporte financeiro que contribua para a permanência na universidade e para a garantia de necessidades básicas, como alimentação.

Podem se inscrever acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEMS que comprovem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e renda total familiar de até cinco salários mínimos.

A seleção leva em consideração critérios como renda, condições de moradia, gastos com transporte e saúde, além de outros fatores sociais que compõem o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), utilizado para classificar os candidatos.

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E DOS DEMAIS ATOS

O edital prevê duas modalidades:

Auxílio Permanência: voltado ao suporte geral para continuidade dos estudos;
Auxílio Alimentação: destinado a auxiliar nas despesas com alimentação.

Ao todo, são disponibilizados 492 auxílios permanência para cursos presenciais e 10 para EaD, e 238 auxílios alimentação para cursos presenciais e 10 para EaD. A ação faz parte da política de assistência estudantil da UEMS, que busca reduzir a evasão e promover condições mais igualitárias para a formação acadêmica, especialmente entre estudantes em situação de maior vulnerabilidade social.

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