UEMS é homologada como 1º posto aplicador do Exame Celpe-Bras em MS

No dia 10 de julho de 2023 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) oficializou, por meio de portaria, a homologação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) como posto aplicador do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). A UEMS é o primeiro posto aplicador do exame no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, até então, eram aplicadoras apenas a Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Esta foi para a Universidade uma grande conquista e qualifica os esforços que a Instituição tem feito no âmbito da extensão universitária com foco no acolhimento e ensino de Português para imigrantes internacionais nesses últimos anos.

O processo de certificação Institucional para ser posto aplicador do exame é longo e exige uma conjuntura de fatores. A UEMS precisou comprovar um histórico de mais de 5 anos de experiência no âmbito do ensino de Português para Estrangeiros; implementar disciplinas nos cursos de Letras voltadas para o ensino-aprendizagem de línguas para esse público-alvo; possuir infraestrutura educacional adequada às normas ISO 9001 e ABNT; laboratório de línguas e um quadro de docentes efetivos da área de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas Adicionais. Além de atender a todos esses critérios, a instituição precisou organizar uma série de documentos e escrever uma proposta institucional que foi submetida ao edital de credenciamento e aguardar uma visita dos técnicos do INEP para conhecer e auditar as instalações e ministrar treinamentos.

O Celpe-Bras é, hoje, um documento de suma importância para que os imigrantes que se estabelecem no país iniciem o processo de nacionalização ou permanência no Brasil. Além disso, em diversos conselhos trabalhistas, como o de Medicina e Engenharia, por exemplo, o exame é um requisito para se obter o registro profissional. Somados a esses dois elementos, o Celpe-Bras também é um mecanismo de inteligência social relevante para a gestão estratégica do Governo Brasileiro no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois, ao estabelecer processos de certificação linguística em Português Língua Estrangeira o país cria uma política linguística que favorece práticas democráticas de acolhimento e integração das diferentes comunidades imigrantes que se estabelecem no país.

Para a UEMS, o Celpe-Bras impactará positivamente nas práticas extensionistas que têm sido alavancadas pelo Programa UEMS Acolhe e permitirá dar um novo contorno para a extensão universitária, na medida em que o trabalho que UEMS desenvolverá contribuirá com várias instituições públicas do estado e da federação, como a Polícia Federal (PF) e o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). “O Celpe-Bras certamente trará, também, novos contornos para as práticas formativas em Letras e abrirá portas para os profissionais-docentes das Línguas Estrangeiras, ou mesmo técnicos administrativos que atuam nesse campo, no que diz respeito à prática extensionista no âmbito do ensino-aprendizagem de português para fins específicos, acolhimento e integração social de imigrantes na comunidade brasileira”, destaca o Prof. Dr. João Fábio Sanches Silva, Coordenador do Posto Aplicador Celpe-Bras / UEMS.

O Coordenador também enfatiza, que a homologação da UEMS como posto aplicador fortalecerá as práticas de Internacionalização da Educação Superior da Instituição. “Uma vez que a Universidade aplica o Celpe-Bras, ela poderá otimizar o acolhimento linguístico e educacional dos estudantes estrangeiros em mobilidade internacional, assim como estabelecer objetivos de aprendizagem linguística para esse público-alvo no que tange à Língua Portuguesa. Não obstante, o exame também impulsionará a formulação das políticas linguísticas para a universidade, documento que hoje é uma exigência dos grandes editais de fomento na área de Internacionalização Universitária, e permitirá à UEMS discutir com mais precisão as políticas de revalidação de diplomas nas diferentes esferas, graduação e pós-graduação”, ressalta o Prof. Dr. João Fábio Sanches Silva.