UEMS oferece curso de Língua Portuguesa para migrantes internacionais

UEMS

Com acolhimento linguístico e humanitário, o UEMS Acolhe entrega certificados para migrantes internacionais que concluíram módulos do curso de Língua Portuguesa ministrado pela UEMS e para os colaboradores voluntários que participaram da ação. O programa institucional, ligado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), teve início em 2017 e já atendeu mais de 4 mil migrantes internacionais, de 35 nacionalidades.

Em 2025 serão entregues um total de 381 certificados, sendo 246 para alunos concluintes e outros 135 para os colaboradores. O número de alunos que receberão os certificados por polo são: 95 em Campo Grande, 74 em Dourados, 6 em Cassilândia, 37 em Corumbá, 15 em Nova Andradina e 19 na modalidade on-line.

Ao todo foram 60h/aula, 100% gratuitas, ao longo de 15 semanas. O certificado oficial de proficiência em Língua Portuguesa pode ser utilizado para fins de naturalização. As datas para a solenidade da entrega de certificados serão diferentes para cada polo:

Acolhimento linguístico e humanitário: UEMS entrega certificados para migrantes internacionais e colaboradores

- Campo Grande - 30.07

19h - Auditório da UEMS. Av. Dom Antônio Barbosa, 4.155, Vila Santo Amaro.

- Dourados - 03.08

8h30 - Salão social da Paróquia São José Operário. Rua Marcelino Pires, n 800, centro.

- Nova Andradina - 05.08

19h30 - Auditório Letícia Dantas, Centro de Convivência Silvio Ubaldino de Souza. Av. Ant. Joaquim de M. Andrade, 642.

- Corumbá - 13.08

19h - Auditório do Instituto Federal de MS, rua Pedro de Medeiros, 941, Pop. Velha.

Coordenador do UEMS Acolhe, João Fábio Sanches Silva explica que o programa vem se consolidando a cada ano como uma força de inserção social, bastante perceptível pelo aumento da quantidade de turmas.

“Parabenizamos todos os formandos por encarar essa jornada de aprendizado, aproveitando a oportunidade de inserção social e ao mercado de trabalho. Aguardamos a todos para continuar o estudo da língua nos próximos módulos. Estamos de portas abertas também para receber novos alunos que desejam se aperfeiçoar. Contem com a UEMS”.

Conforme a pró-reitora da PROEC, Érika Kaneta Ferri, a universidade reforça seu papel social por meio dos programas de extensão.

“O UEMS Acolhe é singular na proposição de ofertar o acolhimento linguístico, humanitário e educacional, por meio dos cursos, atividades e ações desenvolvidas juntos aos migrantes internacionais. Ficamos muito felizes em poder promover a inclusão e a transformação social para cada vez mais pessoas”.

Para o reitor Laércio de Carvalho, o acolhimento oferecido pelo programa vem acompanhado de um leque de oportunidades.

“Agradeço imensamente aos nossos voluntários, que por meio do seu trabalho oferecem dignidade e acolhimento, bem como um leque ampliado de oportunidades com inserção no mercado de trabalho, troca de experiências com a população, por meio da oferta do ensino da Língua Portuguesa. Assim, nossa universidade atende aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e ao contrato de gestão vinculado ao Governo do Estado, se tornando cada vez mais inclusiva, democrática, tecnológica e internacional”.

Dados

O UEMS Acolhe de 2025 está entregando um total de 381 certificados, sendo 246 para alunos concluintes e mais 135 para colaboradores voluntários. O número de alunos por polo são: 95 em Campo Grande, 74 em Dourados, 6 em Cassilândia, 37 em Corumbá, 15 em Nova Andradina e 19 na modalidade on-line.

Do total do público atendido 57% são mulheres e 32% têm entre 25 e 34 anos. Dos alunos participantes, 28% finalizaram o ensino médio e 25% possuem o ensino superior completo.

Nesse semestre foram atendidos alunos de 28 diferentes nacionalidades, sendo 52,5% venezuelanos, 22,2% bolivianos, 15,2% haitianos, 6,1% cubanos, entre outros de países como Etiópia, Colômbia, Argentina, República Dominicana, Japão, Sudão, Filipinas, Chile, Togo, Somália, Marrocos, Egito, Paraguai, Burundi e Guatemala.

Boas práticas

Por ter contribuído ao longo dos anos com o Estado de Mato Grosso do Sul para receber e acolher migrantes internacionais, o programa de extensão foi reconhecido em 2024, com menção de boas práticas, pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No relatório nacional sobre o acompanhamento de ações e programas relacionados a pessoas refugiadas no Brasil, foram registradas citações ao UEMS Acolhe, junto a outras entidades nacionais.

Além disso, devido a sua credibilidade, o UEMS Acolhe foi incluído no mesmo ano ao programa de auxílio ao acesso à regularização migratória junto à Polícia Federal para solicitar ou renovar o Registro Nacional Migratório (RNM) e Receita Federal para solicitar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), procedimentos importantes, haja vista os desafios linguístico e documental serem os maiores enfrentados por esse público na chegada ao Brasil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!