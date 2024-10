UFMS abre curso para servidores sobre preparação para a aposentadoria

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Servidores têm a oportunidade de se inscrever em um curso de preparação para aposentadoria, que será realizado de forma remota nos dias 4, 6 e 8 de novembro, das 7h às 11h. Este curso é voltado para profissionais que estão prestes a se aposentar. As inscrições estarão abertas até o dia 31 deste mês.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Qualidade de Vida no Trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) e visa incentivar a reflexão sobre essa nova fase da vida, suas oportunidades e mudanças. O curso também busca auxiliar os participantes no planejamento de suas vidas após a aposentadoria e estimular discussões sobre um envelhecimento ativo e saudável, incluindo cuidados com a saúde física e mental.

De acordo com a psicóloga Glacieli Campos, da Progep, a transição para a aposentadoria pode ser desafiadora devido a fatores como a mudança de rotina, questões financeiras e a percepção do envelhecimento. “Para muitos, imaginar um futuro sem a profissão pode ser difícil. Por isso, é fundamental discutir as diversas possibilidades de atividades após a aposentadoria, o que pode reavivar sonhos e interesses que estavam adormecidos,” explica.

Os temas abordados no curso visam tratar dos principais medos e inseguranças enfrentados por aqueles que estão prestes a se aposentar. Além disso, os conteúdos ajudarão a tornar esse processo mais organizado e tranquilo.

Desde 2010, a Universidade oferece esse curso com o objetivo de auxiliar os servidores na transição para a aposentadoria de maneira planejada e serena. “É importante destacar que a preparação para a aposentadoria pode e deve ser feita ao longo da carreira, e não apenas no momento da aposentadoria,” reforça a psicóloga.

A programação do curso inclui:

- Saúde mental e aposentadoria: Projeto de vida pós-aposentadoria, com as psicólogas Daniela Dias Medrado e Glacieli Braga Ferreira Campos, e a assistente social Evellyn Aparecida Espíndola.

- Envelhecimento ativo e saudável, com a professora Suzi Rosa Miziara Barbosa.

- Alimentação saudável: mitos e verdades, com a professora Maruska Dias Soares.

- Planejamento financeiro para aposentadoria, com o diretor de Pagamento e Registro de Pessoal da Progep, Everton Lucas da Silva Amorim.

- Dinâmica de encerramento, com a psicóloga Márcia Regina Teixeira Minari.