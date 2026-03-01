Acessibilidade

Oportunidade

UFMS abre vagas para ResidÃªncia em Engenharia de Software Inteligente

Aulas serÃ£o realizadas em Campo Grande e inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© 15 de marÃ§o

UFMS

Publicado em 01/03/2026 Ã s 07:53

Atualizado em 01/03/2026 Ã s 08:07

Profissionais interessados em desenvolver soluções inovadoras em engenharia de software e inteligência artificial têm até 15 de março para se inscrever na Residência Tecnológica e Especialização em Engenharia de Software Inteligente.

O programa é oferecido por meio de parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, com foco na inovação e na transformação digital do Judiciário e da administração pública estadual.

De acordo com o coordenador do programa, professor Awdren Fontão, da Faculdade de Computação (Facom), a iniciativa é inédita no Estado e tem como objetivo formar profissionais para atuar diretamente em projetos estratégicos. “A residência tecnológica selecionará e capacitará profissionais para desenvolver soluções em engenharia de software e inteligência artificial com impacto direto na modernização da gestão pública”, destaca.

A residência prevê atuação prática e remunerada no TJMS e na PGE-MS, em áreas como transformação digital, tecnologias da informação e comunicação, engenharia de software e inteligência artificial. São 20 vagas para a modalidade de residência tecnológica, com bolsa mensal de R$ 5 mil, sendo 15 destinadas ao TJMS e cinco à PGE-MS, além de 40 vagas para a especialização.

Há oportunidades para ampla concorrência, ações afirmativas e vagas reservadas para servidores efetivos do TJMS. Os candidatos aprovados na residência deverão cumprir 360 horas de formação teórico-prática, além de 30 horas semanais de atividades presenciais nas instituições. Um dos diferenciais do programa é a possibilidade de o bolsista exercer outra atividade remunerada, desde que cumpra a carga horária semanal exigida.

Para o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, a iniciativa reforça o compromisso institucional com a inovação. “Estamos investindo na formação de profissionais qualificados para contribuir diretamente com a transformação digital do Judiciário. Essa parceria fortalece nosso compromisso com a eficiência e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade”, afirma.

Podem participar profissionais das áreas de tecnologia da informação e comunicação, ciência da computação, engenharia de software, sistemas de informação, inteligência artificial, ciências exatas e engenharias. As inscrições devem ser feitas na página da Pós-Graduação da UFMS.

O resultado das inscrições está previsto para 30 de março, e o início das aulas para 8 de abril de 2026. As atividades serão realizadas em modalidade híbrida, com ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), encontros remotos ao vivo e momentos presenciais, conforme calendário do curso.

Mais informações podem ser obtidas na página da Facom ou pelo e-mail: esp.esia.facom@ufms.br.

