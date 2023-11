UFMS de Nova Andradina é reconhecido com conceito máximo pelo MEC

UFMS / divulgação

O Ministério da Educação atribuiu nota máxima ao curso de graduação em Ciências Contábeis do Câmpus de Nova Andradina (CPNA). A avaliação in loco leva em consideração a infraestrutura, a pedagogia de ensino e o corpo docente e de técnicos administrativos.

Para o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, o conceito máximo demonstra à sociedade a qualidade da formação ofertada e reflete todo comprometimento e dedicação dos estudantes, técnicos e professores. Ainda no início deste mês, a UFMS teve dois cursos que também foram reconhecidos com nota 5 pelo MEC. “Há sempre um investimento em infraestrutura, na formação dos professores e dos técnicos e na atualização dos projetos pedagógicos dos cursos. E é claro que, como estamos tendo várias avaliações com o conceito máximo, isso consolida cada vez mais a UFMS como uma protagonista da Educação e da Ciência no nosso Estado e na nossa região”, afirma.

A diretora do Câmpus de Nova Andradina, Solange Fachin, celebra a obtenção da nota e afirma que a conquista prova que o MEC reconhece as evidências apresentadas sobre o trabalho desenvolvido no âmbito do ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. “Temos um corpo docente extremamente qualificado e dedicado ao ensino, além de estudantes em busca de conhecimento numa instituição pública, gratuita e de altíssima qualidade, que entrega para a sociedade a melhor mão de obra do mercado. Somos UFMS com muito orgulho é o conceito 5 é o reconhecimento do trabalho de toda equipe do CPNA”, destaca.

O coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Antônio Sérgio Eduardo, enfatiza que o propósito do curso é formar profissionais capacitados para atender às necessidades da região do Vale do Ivinhema. “Passando pelo reconhecimento com a nota 5, garante-se que o curso atende a todos os critérios para formação de profissionais aptos e qualificados para a atuação no mercado de trabalho. É uma conquista de toda a comunidade e representa os esforços de uma Universidade pública, gratuita e de qualidade”.

O Curso de Ciências Contábeis de Nova Andradina iniciou as atividades em 2018 e possui 38 egressos. Ao final deste semestre, mais 20 graduandos devem colar grau. A avaliação do MEC foi feita por meio de visita virtual in loco e os pontos fortes apontados pelo relatório foram o corpo docente, composto 100% por doutores, sua experiência e produção científica, cultural, artística ou tecnológica, e a infraestrutura do Câmpus no que diz respeito às salas de aula, à bibliografia disponível tanto na biblioteca física quanto em acervo virtual, e os laboratórios didáticos para formação específica.

Orgulho de ser UFMS

A Universidade também registrou, desde 2022, nota máxima na avaliação de reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Câmpus de Naviraí (CPNV); Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho – Alimentação Escolar, da Faculdade de Educação (Faed); Engenharia de Alimentos, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan); Engenharia Física, do Instituto de Física (Infi); Audiovisual, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc); Educação Física (Bacharelado), da Faed; Administração, do CPNV; Engenharia de Produção, do CPNA e Medicina, do Câmpus de Três Lagoas (CPTL).