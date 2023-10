UFMS doa tonelada de alimentos arrecadados na Volta UFMS e Festival Mais Cultura

Servidores na cerimônia de doação / Divulgação

Mais de uma tonelada de alimentos arrecadados na Volta UFMS e no Festival Mais Cultura 2023 foram entregues na manhã desta segunda-feira, 9. Os donativos foram destinados a cinco instituições filantrópicas cadastradas, quatro de Campo Grande e uma de Coxim.

A vice-reitora Camila Ítavo parabenizou o comprometimento dos servidores e se emocionou com a ocasião. “É um momento em que ficamos felizes e gratos pelo papel da nossa Universidade. Agradecemos a confiança na instituição e parabenizo todos os servidores envolvidos. Esse olhar, quando pensamos no outro, me deixa emocionada. Em momentos assim, tenho a certeza do tamanho do avanço que tivemos em nossa instituição”, celebrou.

As doações foram arrecadadas durante a Volta UFMS, realizada no dia 17 de setembro, e nos shows promovidos pelo Festival Mais Cultura, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de setembro. “Agradecemos a toda a equipe por esse trabalho. Foram arrecadadas uma tonelada de alimentos, totalizando vinte e duas caixas. Essa atividade ajuda a sociedade, e nós fazemos parte disso. Isso é motivo de alegria e satisfação”, comentou o diretor de Cultura e Esporte da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, João Batista de Santana.

A Associação Fazer o Bem Faz Bem atua com famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Campo Grande e foi uma das instituições contempladas. “É a primeira vez que a nossa associação está participando do edital. Vamos doar esses alimentos para entidades carentes de algumas regiões de Campo Grande. É muito gratificante ajudar famílias que estão passando por necessidades”, comentou Maximiliano França de Matos, um dos integrantes do projeto.

Uma das entidades que também recebeu as doações foi o Instituto Inovando, de Coxim, que atende mais de 1.200 crianças desde 2008. O diretor-presidente do Instituto, André Marcio Ferreira de Souza, ficou feliz em participar. “Para nós, é muito importante esse tipo de ação porque contribui muito com nosso trabalho. Nós fornecemos suporte alimentar para jovens no período de aprendizado. É a primeira vez que participamos, e acredito que estaremos sempre aqui.”