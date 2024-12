UFMS e TCE-MS discutem proposta de parceria para integração entre instituições

Mary Vasques

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), representada pelos professores doutores José Carlos de Jesus Lopes e Alessandro Gustavo Souza Arruda, esteve na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para apresentar uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica . A reunião visou discutir a intenção de firmar uma parceria entre as instituições.

Pelo TCE-MS, participou o diretor do Departamento de Informações Estratégicas, Geanlucas Julio de Freitas, acompanhado pelo auditor de controle externo da Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas, Leonardo Mira Marques, além dos servidores Plínio José Tude Nakashian, Georges Elias Ayache, Marina Wirtti Sanches e Roberta Barbeta dos Rios de Matos.

Durante a reunião, a equipe do Observatório de Inteligência e Governança Pública da UFMS (OBGOV) explicou o objetivo da proposta, que busca promover a integração de conhecimentos práticos e teóricos entre o controle externo e o meio acadêmico. Os professores doutores José Carlos de Jesus Lopes e Alessandro Gustavo Souza Arruda, o OBGOV apresentaram uma ferramenta desenvolvida pela UFMS, que organiza e apresenta dados de forma ordenada e comparativa. Essa ferramenta tem o propósito de fortalecer o setor público e fomentar a interação entre os setores público e privado.

Segundo o diretor do Departamento de Informações Estratégicas, Geanlucas de Freitas como próximo passo, a equipe do Observatório de Inteligência e Governança Pública encaminhará uma proposta de parceria ao TCE-MS, que será apresentada pela presidência da Corte de Contas.